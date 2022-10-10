"فيصل بن فرحان": نثمن ونقدر إعلان جوبا دعم استضافة المملكة معرض إكسبو 2030

من جانبه، رحب وزير خارجية جمهورية جنوب السودان بوزير الخارجية، واصفاً زيارته الرسمية إلى جوبا بالتاريخية في ظل التوترات التي يشهدها العالم، موضحاً أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع المملكة لإحداث توازن في ظل الرواج للاستقطابات حول العالم، وأن المملكة تمثل نموذجاً فريداً من نوعه بسماتها وقدراتها النوعية.