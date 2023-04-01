70 % نسبة الإنجاز في "عبارات تصريف مياه الأمطار" بحي الأمير فواز بجدة

ويشتمل المشروع على إنشاء عبّارة على المدخل الرئيسي بطريق المنذر بن حارثة (جوار بلدية الجنوب) بعدد 3 حارات في كل اتجاه، حيث ستساهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز - والأمير عبدالمجيد - والأجاويد – والسنابل – والهدى - بالإضافة لمشاريع الإسكان في ضاحية الميّار).