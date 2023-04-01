70 % نسبة الإنجاز في "عبارات تصريف مياه الأمطار" بحي الأمير فواز بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز ما نسبته 70% من أعمال مشروع إنشاء عبارات فوق قناة تصريف مياه الأمطار بحي الأمير فواز، بهدف تحرير الحركة المرورية وتسهيل دخول السكان في الأحياء المجاورة.
وقالت الأمانة: يأتي المشروع ضمن خطط تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18 مليون ريال ومدة تنفيذ خلال 12 شهرًا.
ويشتمل المشروع على إنشاء عبّارة على المدخل الرئيسي بطريق المنذر بن حارثة (جوار بلدية الجنوب) بعدد 3 حارات في كل اتجاه، حيث ستساهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز - والأمير عبدالمجيد - والأجاويد – والسنابل – والهدى - بالإضافة لمشاريع الإسكان في ضاحية الميّار).
وسيتم تحقيق تناسب مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه والذي سيبلغ 52 مترًا، بالإضافة لتنفيذ ثلاث عبّارات أخرى ستساهم في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستساهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.