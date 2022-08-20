"مدار 22" حطمت سجلات التاريخ.. "المسند": عجيبة وهذه خريطتها اليوم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إن التوقعات الجوية اليوم تشير إلى احتمال تشكُّل السحب الصيفية الممطرة على نواحٍ عدة.
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر" أن المناطق التي تتشكّل بها السحب الصيفية الممطرة تضم: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والربع الخالي، وربما تمتد إلى أجزاءٍ من غربي منطقتَي الرياض والقصيم".
وكان "المسند" قد أكّد، أمس، أن حالة مدار 22 المطرية الصيفية العجيبة، حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 سنة؛ بل فاقت في طول فترتها الزمنية، واتساع رقعتها الجغرافية، وكثافة أمطارها اليومية ما دُوّن في كتب التاريخ خلال القرنيْن الأخيريْن عن أمطارٍ صيفية.