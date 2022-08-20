"مدار 22" حطمت سجلات التاريخ.. "المسند": عجيبة وهذه خريطتها اليوم

وكان "المسند" قد أكّد، أمس، أن حالة مدار 22 المطرية الصيفية العجيبة، حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 سنة؛ بل فاقت في طول فترتها الزمنية، واتساع رقعتها الجغرافية، وكثافة أمطارها اليومية ما دُوّن في كتب التاريخ خلال القرنيْن الأخيريْن عن أمطارٍ صيفية.