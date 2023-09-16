محليات
أكثر من 3 آلاف متطوع يرسمون لوحة بشرية لـ"نحلم ونحقق" بحائل
جسَّد مواطنون ومقيمون الهويةَ بأجسادهم مرتدين أزياء بيضاء وخضراء وسوداء
رسمت أمانة حائل أمس لوحة بشرية فنية، جسَّدت هوية اليوم الوطني الـ 93 "نحلم ونحقق"، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة على مساحة 500م² بمتنزه الورود.
وجسد الهويةَ بأجسادهم عددٌ من المواطنين والمقيمين المتطوعين، مرتدين أزياء بيضاء وخضراء وسوداء، وألوانًا أخرى لتشكيل تلك اللوحة.
وشارك عدد من الجاليات المصرية والهندية والباكستانية والبنجالية في رسم تلك اللوحة، فيما تم توزيع أكثر من 1500 عَلَم وكاب وتيشيرت بشعار اليوم الوطني، ومنح المتطوعون ساعات تطوعية مقابل مشاركتهم.