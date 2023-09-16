أكثر من 3 آلاف متطوع يرسمون لوحة بشرية لـ"نحلم ونحقق" بحائل

وشارك عدد من الجاليات المصرية والهندية والباكستانية والبنجالية في رسم تلك اللوحة، فيما تم توزيع أكثر من 1500 عَلَم وكاب وتيشيرت بشعار اليوم الوطني، ومنح المتطوعون ساعات تطوعية مقابل مشاركتهم.