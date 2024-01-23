هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2024م

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن خطة برامجها التدريبية لعام 2024م في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به، وفي مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة.
وأكد رئيس هيئة التقييس الخليجية سعود بن ناصر الخصيبي أن خطة البرامج التدريبية تهدف إلى الإسهام في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء والجهات المعنية المختلفة ذات العلاقة، والمهتمين في مجالات التقييس بشكل عام، وتأهيلهم للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح أن الهيئة تعتزم تنظيم 20 برنامجًا تدريبيًّا وورشة عمل وفقًا لجدول زمني يتم تنفيذها في عدد من عواصم ومدن دول مجلس التعاون، بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء.
وأضاف أن قائمة البرامج والدورات التدريبية تتضمن برنامج متطلبات تعيين جهات تقويم المطابقة في مجال اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وبرنامج إجراءات منح البطاقة الخضراء، وقياسات الأطوال والأبعاد، وبرنامج أخصائي تطوير المواصفات، إضافة إلى تشريعات تطبيقات الطاقة المتجددة، وتقييم وتحليل الأثر التشريعي (RIA)، ومعايرة أجهزة الوزن غير الأتوماتيكية، وأفضل الممارسات الدولية في مسح الأسواق للإطارات، والمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، وإعداد مشاريع التعاون الدولي في مجالات التقييس، وأدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التقييس.
وبيّن أن قائمة البرامج التدريبية ستتضمن دليل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لإعداد استراتيجيات التقييس الوطنية (NSS)، والمواد المضافة وملوثات الأغذية، والبرنامج التطبيقي لأخصائي المطابقة، وتطبيقات المترولوجيا القانونية لتعزيز سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الخليجي.
وتشمل قائمة البرامج التدريبية كذلك أفضل الممارسات في استدعاء وسحب المنتجات (Recall)، وأثر تطبيق اتفاقيتي (TBT & SPS) لمنظمة التجارة العالمية (WTO) في دعم وتسهيل التبادل التجاري، إضافة إلى أفضل الممارسات في مجال التقييس (GSP)، وأفضل ممارسات تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في الدول الأعضاء، وتختتم الهيئة خطتها بالمنتدى الخليجي الأول لمنتجات وخدمات الحلال.
ويمكن للجهات والمهتمين، الاطلاع والمشاركة في البرامج التدريبية من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التقييس الخليجية على الرابط: www.gso.org.sa/tr.