هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2024م

وأضاف أن قائمة البرامج والدورات التدريبية تتضمن برنامج متطلبات تعيين جهات تقويم المطابقة في مجال اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وبرنامج إجراءات منح البطاقة الخضراء، وقياسات الأطوال والأبعاد، وبرنامج أخصائي تطوير المواصفات، إضافة إلى تشريعات تطبيقات الطاقة المتجددة، وتقييم وتحليل الأثر التشريعي (RIA)، ومعايرة أجهزة الوزن غير الأتوماتيكية، وأفضل الممارسات الدولية في مسح الأسواق للإطارات، والمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، وإعداد مشاريع التعاون الدولي في مجالات التقييس، وأدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التقييس.