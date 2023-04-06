برئاسة مركز التنافسية.. المملكة تشارك في الدورات السنوية لاجتماعات "الأونسيترال" بنيويورك

يُشار إلى أن اللجنة التنسيقية التي تضم في عضويتها وزارات (العدل، والخارجية، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة الإفلاس، ستشارك في أعمال الدورة السنوية للجنة "الأونسيترال" مطلع يوليو المقبل في مدينة فيينا.