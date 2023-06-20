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خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالكويت
لتهنئته على المنصب.. وبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري
أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع بدولة الكويت.
وشهد الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.