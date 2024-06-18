بعد اعتمادها.. هيئة الهلال الأحمر بالمدينة تبدأ تنفيذ خطتها للموسم الثاني للحج

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن خطة العمل للموسم الثاني تبدأ اليوم مع استقبال أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام بعد إكمالهم لنسكهم، وتأمين الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن في مرحلة ما قبل المستشفى، من خلال خطة انتشار محكمة على طريق الهجرة ودعم من مراكز الهيئة المنتشرة في أنحاء المدينة المنورة والطرق المؤدية منها وإليها، مبينًا أنه تم دعم الخطة بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية مؤهلة ومركبات إسعافية وأدوات طبية متقدمة.