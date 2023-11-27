"الزايدي" يُدشن استديو أمانة الطائف الافتراضي بالذكاء الاصطناعي

دشن أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الاثنين، استديو الأمانة الافتراضي بالذكاء الاصطناعي، وقناة الأمانة على تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري متعدد المنصات للهواتف الذكية، بالإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي.
واستمع "الزايدي" إلى شرح موسع عن الخدمتين اللتين تُستخدم فيهما تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة المستخدم وتوفير محتوى إعلامي أكثر اهتمامًا، ورفع مستوى الخدمات البلدية الإعلامية وجعلها أكثر تفاعلية، ومدعومة باللغتين العربية والإنجليزية.
وتعمل الأمانة على مواكبة القفزة الإعلامية الجديدة والتماشي مع التقنيات الحديثة للنهضة المعلوماتية، بعد أن طغت الرقمنة على الكثير من المجالات الحيوية، ومنها المجال الإعلامي والذي من المتوقع إحداث تغيير جذري فيه.
وقد واكبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإعلام واحتواء تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرمجياته وتطبيقاته، والعمل على تطويعها من أجل تعزيز العمل البلدي وتطويره.
وتسعى الأمانة إلى تحسين خدماتها الإعلامية وتطويرها باستخدام التقنيات الحديثة؛ بما في ذلك تفعيل الذكاء الاصطناعي، وتوفير مجموعة من الوسائط الذكية لتسهيل نقل المعلومة عن أعمال ومشروعات وإنجازات الأمانة للمستفيدين.
ويأتـي ذلك استكمالاً لجهود أمانة الطائف في إطلاق حزمة من التطبيقات الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح، وتطوير وتحسين الأداء المؤسسي، للاستفادة من الحلول الذكية إلى تحسين تجربة المستفيد، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات الحكومية، باستخدام التقنيات الحديثة والتي تساعد على تحقيق راحة وأمان ورفاهية المستفيدين من خدمات الأمانة المختلفة.