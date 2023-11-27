"الزايدي" يُدشن استديو أمانة الطائف الافتراضي بالذكاء الاصطناعي

وتعمل الأمانة على مواكبة القفزة الإعلامية الجديدة والتماشي مع التقنيات الحديثة للنهضة المعلوماتية، بعد أن طغت الرقمنة على الكثير من المجالات الحيوية، ومنها المجال الإعلامي والذي من المتوقع إحداث تغيير جذري فيه.