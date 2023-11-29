السعودية من أكبر مستوردي التوت الأزرق في العالم.. والمغرب تتصدر قائمة المصدرين لها

وتُعد المملكة من أكبر مستوردي التوت الأزرق في العالم، حيث وصلت الواردات إلى أكثر من 1100 طن في الموسم الحالي، قادمة من 16 دولة مختلفة. وتحتل المملكة حاليًا المرتبة 38 عالميًّا.