السعودية من أكبر مستوردي التوت الأزرق في العالم.. والمغرب تتصدر قائمة المصدرين لها

تصدرت المغرب قائمة أكبر الدول المصدرة للتوت الأزرق إلى المملكة العربية السعودية، التي تحتل المرتبة 38 عالميًّا بين أكبر مستوردي التوت الأزرق.
وتجاوزت المغرب منافسين بارزين مثل جنوب إفريقيا والبيرو وتشيلي والولايات المتحدة في تصدير التوت الأزرق إلى السعودية. وقد بلغت الصادرات خلال الموسم 2022/ 2023 أكثر من 480 طنًّا، مما يعد قفزة كبيرة مقارنة بأقل من 200 طن في الموسم السابق؛ وفقًا لموقع "agrimaroc".
وتُعد المملكة من أكبر مستوردي التوت الأزرق في العالم، حيث وصلت الواردات إلى أكثر من 1100 طن في الموسم الحالي، قادمة من 16 دولة مختلفة. وتحتل المملكة حاليًا المرتبة 38 عالميًّا.