"خرائط بلدي" ميزة تستهدف الوصول السريع داخل المدن السعودية

وتوفر خرائط بلدي مزايا نوعية تبدأ من مدينة الرياض؛ حيث تمكّن المستخدمون من استعراض التنبيهات المرورية مثل معرفة حدود السرعة أثناء القيادة، بالإضافة إلى استعراض التفاصيل الداخلية للمراكز التجارية عبر خريطة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب معرفة وقت الوصول المتوقّع، كما تتضمن المزيد من المزايا ومعلومات أكثر دقّة خلال المرحلة المقبلة التي سيتمّ خلالها التوسع في المزايا النوعية لـ"خرائط بلدي" لتغطّي مختلف المناطق الجغرافية بالمملكة، في خطوة تعكس جهود المملكة في التحول الرقمي، لاسيما في قطاع البلديات الذكية، والاعتماد على التقنيات الحديثة في رفع جودة حياة ساكني المدن عبر تمكينهم من الوصول إلى وجهاتهم اليومية بشكل أسهل.