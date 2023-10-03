بحزمة فعاليات وبرامج.. "تعليم الرياض" يحتفي بيوم المعلم في جميع مدارسه

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم المعلم، والذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيدًا لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به، والرسالة السامية التي يقدّمها.
وأكّد المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أهميةَ هذه المناسبة والاحتفاء بالمعلم؛ كونه إحدى الركائز الأساسية والمهمة في المنظومة التعليمية؛ تقديرًا وعرفانًا بالدور التنموي والرائد الذي يقوم به في تعليم وإعداد أجيال المستقبل.
وأشاد "د. الزارع" بما يحظى به التعليم بشكل عام، والمعلم بشكل خاص، من اهتمام كبير من القيادة في التأهيل والتطوير والتدريب بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في المجال التعليمي.
وقال: الاحتفاء بيوم المعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين التنموي وتعزيز دور المعلم ومكانته في بناء الأجيال، والمساهمة في تعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.
من ناحيته قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ستنفذ حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته.
وأضاف: الإدارة وضعت خطة عامة للاحتفاء بيوم المعلم وفق توجيهات وزارة التعليم، برئاسة المدير العام للإدارة، تتضمّن العديد من البرامج والفعاليات؛ ومنها تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل؛ لتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم وإبراز جهوده من خلال المشاركات الطلابية، وتكريم المعلمين والمعلمات الفائزين بجوائز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأردف "الثميري": الإدارة ستقيم حفلًا للاحتفاء في المعلمين تتضمّن العديدَ من الفقرات؛ احتفاءً بالمعلم ودوره، وندعو جميع أفراد المجتمع للاحتفاء بهم؛ عرفانًا بدورهم في بناء الأجيال.