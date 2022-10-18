"الموارد البشرية" تطلق بطاقة "تسهيلات" للأشخاص ذوي الإعاقة بمميزات جديدة

وستتاح البطاقة الجديدة إلكترونياً في 18 أكتوبر الجاري، من خلال تطبيق توكلنا خدمات وتطبيق الوزارة، مع الإشارة إلى أنه لا يلزم التقديم على البطاقة لمن سبق له الحصول على أي من البطاقات السابقة، أما من لم يسبق له الحصول عليها فيمكنه الحصول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط .