تبوك تشهد إطلاق أول مشروع حافلات كهربائية في المملكة لتعزيز جودة الحياة وتقليل الانبعاثات

شهد أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم؛ مراسمَ توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك، الذي يأتي كأول مشروع في المملكة يتضمن حافلات كهربائية صديقة للبيئة وبنسبة 25%؜ من مجموع الحافلات المستخدمة في المشروع، ويُغطي 4 مسارات تمتدّ على مسافة 128 كيلومترًا، مع 106 نقاط توقف موزعة على طول المسارات، على 23 حافلة ديزل، وسبع حافلات كهربائية يعمل عليها 90 سائقًا، بمدّة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يوميًّا.