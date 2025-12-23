مجلة جامعة الملك فيصل الأولى عربيًا في تصنيف أرسيف 2025

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة بنا بنت جويعد السبيعي، المشرفة على إدارة المجلات العلمية بالجامعة، أن هذا التقدّم يُمثّل تتويجًا لمسار تطوير مؤسسي جرى العمل عليه بالتكامل مع هيئات التحرير، من خلال رفع كفاءة الإجراءات التحريرية، وتحسين جودة التحكيم، وضبط معايير النشر وفق أفضل الممارسات المعتمدة عربيًا ودوليًا.