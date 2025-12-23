مجلة جامعة الملك فيصل الأولى عربيًا في تصنيف أرسيف 2025

في خطوة لافتة تعزز تنافسية البحث العلمي وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حققت المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل في العلوم الإنسانية والإدارية المركز الأول عربيًا في تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "أرسيف ARCIF" لعام 2025، وذلك في مجال الآداب والعلوم الإنسانية (التخصصات البينية).
وأكّد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي أن هذا الإنجاز يُعد انعكاسًا مباشرًا للأهداف الإستراتيجية للجامعة في تطوير جودة البحث العلمي، والارتقاء بمنظومة النشر الأكاديمي، وتعزيز الأثر المعرفي للمخرجات البحثية.
وأشار إلى أن هذا التميّز يعكس نضج السياسات الداعمة لتطوير المجلات العلمية بالجامعة، وفاعلية الجهود المؤسسية لتوفير منصات نشر موثوقة تخدم الباحثين، وتدعم التنمية العلمية على المستويين الوطني والدولي.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة بنا بنت جويعد السبيعي، المشرفة على إدارة المجلات العلمية بالجامعة، أن هذا التقدّم يُمثّل تتويجًا لمسار تطوير مؤسسي جرى العمل عليه بالتكامل مع هيئات التحرير، من خلال رفع كفاءة الإجراءات التحريرية، وتحسين جودة التحكيم، وضبط معايير النشر وفق أفضل الممارسات المعتمدة عربيًا ودوليًا.
ويُعد تقرير "أرسيف" أحد أهم مؤشرات قياس أداء المجلات العربية المُحكَّمة، حيث يعتمد على معايير عالمية تم مواءمتها مع البيئة البحثية العربية، ويهدف إلى دعم المجلات والمؤسسات والباحثين بمؤشرات موثوقة تقيس الأثر العلمي واتجاهات النشر.
ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجلة بالمعايير المنهجية في التحكيم والنشر، ما يعزز حضورها العلمي ويُرفع من تأثيرها في الساحتين العربية والدولية.