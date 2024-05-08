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نائب أمير المنطقة الشرقية يزور مبنى محافظة الأحساء
زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، مبنى محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.
وتجول سمو نائب أمير الشرقية في مبنى المحافظة، والتقى بالقطاعات الأمنية بالمحافظة، وكذلك اطلع سموّه على المشاريع التنموية بالمحافظة ومؤشرات الأداء الرئيسية والجهود المبذولة في المحافظة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمحافظة.
وأكد سمو الأمير سعود بن بندر: على أهمية استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومتابعة تنفيذ المشاريع في المحافظة في طل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، موجهاً سموه بالاستمرار في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمحافظة عن طريق قياس أداء المؤشرات الرئيسية.