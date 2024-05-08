نائب أمير المنطقة الشرقية يزور مبنى محافظة الأحساء

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، مبنى محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.