"تعليم الرياض" تحصد 445 ميدالية في مسابقة "بيبراس 2022"

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، 445 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية 2022م، متقدمين على طلاب وطالبات أكثر من 25 دولة مشاركة في المسابقة، وفق ما أعلنته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
ويأتي هذا التميز بعد حصول تعليم الرياض الأسبوع الماضي على المركز الأول عالميا في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت التي أقيمت في ألمانيا، وعلى جائزتين في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد، وحصد موهوبو وموهوبات تعليم الرياض 67 ميدالية ذهبية، و127 ميدالية فضية، و251 ميدالية برونزية.
وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، الطلاب والطالبات الموهوبين وأسرهم ومدارسهم، مؤكداً تفوق وتميز طلبة الرياض في المحافل الدولية بحصولهم على العديد من الجوائز وفوزهم بمراكز متقدمة في مشاركاتهم الدولية، مقدماً شكره للقيادة الحكيمة لدعمهم وتشجيعهم اللامحدود لأبناء الوطن المتميزين والمتميزات، ولوزير التعليم وقيادات الوزارة وفريق العمل في موهبة تمكينهم ورعايتهم لتحقيق شغفهم في مواهبهم التي يمتلكونها والتي ستعود إيجاباً على وطننا الغالي.
وتمنى الدكتور حسن، التوفيق للطلاب والطالبات الفائزين وأن يكون فوزهم حافزاً لأقرانهم للتميز وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، مقدماً شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) لرعايتها للطلبة الموهوبين من الكشف عنهم ورعايتهم وتشجيعهم للمشاركة في المسابقات الدولية.
يذكر أن "بيبراس" هي مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، باستخدام مجموعة من مهارات وتقنيات حل المشكلات، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، وتتكون من مجموعة من المشكلات القصيرة عبر الإنترنت، التي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي وتقنيات حل المشكلات.