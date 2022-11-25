"تعليم الرياض" تحصد 445 ميدالية في مسابقة "بيبراس 2022"

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، 445 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية 2022م، متقدمين على طلاب وطالبات أكثر من 25 دولة مشاركة في المسابقة، وفق ما أعلنته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).

ويأتي هذا التميز بعد حصول تعليم الرياض الأسبوع الماضي على المركز الأول عالميا في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت التي أقيمت في ألمانيا، وعلى جائزتين في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد، وحصد موهوبو وموهوبات تعليم الرياض 67 ميدالية ذهبية، و127 ميدالية فضية، و251 ميدالية برونزية.