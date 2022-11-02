بدء التسجيل للحضور الافتراضي لمنتدى مسك العالمي

يذكر أن المنتدى نجح منذ انطلاقته في عام 2016م في الوصول إلى نطاق واسع من شرائح الشباب حول العالم, وذلك عبر جمع الخبراء بالمبدعين الشباب وتفعيل الحوار بينهم في أهم القضايا التي تمس الشباب عالمياً, حيث وصل تأثير المنتدى بوصفه منصة عالمية تجمع سنوياً القادة والمبدعين والمفكرين وصانعي السياسات على الصعيدين المحلي والدولي، إلى أكثر من 35 ألف مشارك من 120 دولة حول العالم، جاذباً أكثر من 580 متحدثاً يسعون إلى تحقيق أثرٍ ملموس على شباب المملكة والعالم، وذلك عبر جهود مكثَّفة ومنصة مبتكرة تتمثل في كيان المنتدى الذي أنجز أعماله بالتعاون مع 50 شريكاً محلياً وعالمياً.