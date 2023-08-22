"الموارد البشرية" تُحقق مستوى المرحلة المتقدمة في تقييم مُمارسات إدارة الأداء

حقّقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستوى "المرحلة المتقدمة" في تقييم مُمارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية، الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لعام 2022م، وذلك في جميع المجالات الخاصة بالتقييم، وهي: "إدارة الإستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء وإدارة تجربة المستفيد"، كما حصلت الوزارة على ترتيب مُتقدم ومستوى تقييم أعلى من المتوسط ضمن الفئة الأولى التي تشمل (أفضل 4 جهات) في دورة القياس.