"أمطار جازان" الغزيرة تقطع بعض الطرق.. انهيارات صخرية والأمانة تباشر

تَسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي يشهدها القطاع الجبلي بجازان في قطع بعض الطرق، وأدت إلى انهيارات صخرية بطرق عدة بمحافظة فيفاء شرق جازان.
وباشرت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة فيفاء- فتح عدد من الطرق باستخدام عدد من الآليات والمعدات الحديثة.
من جانبها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر.
وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.