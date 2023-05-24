وزير الصحة يلتقي نظيرَه السوري بجنيف ويبحثان أوجهَ التعاون بين البلدين في القطاع الصحي

وقدَّم وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، ترحيبه بعودة سوريا لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، الذي يعد أول اجتماع وزاري بعد قمة جدة التي رحَّبت فيها المملكة بصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، آملة أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا.