وزير الصحة يلتقي نظيرَه السوري بجنيف ويبحثان أوجهَ التعاون بين البلدين في القطاع الصحي

بحثَ وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، مع نظيره السوري الدكتور حسن الغباش، أوجهَ التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
جاء ذلك على هامش ترؤس الوزير وفدَ المملكة في اجتماع الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، التي تعقد خلال المدة من 21 حتى 30 مايو، تحت شعار "منظمة الصحة العالمية في الخامسة والسبعين: إنقاذ الأرواح، قيادة الصحة للجميع".
وقدَّم وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، ترحيبه بعودة سوريا لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، الذي يعد أول اجتماع وزاري بعد قمة جدة التي رحَّبت فيها المملكة بصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، آملة أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا.
وقد بحث الجانبان أوجهَ التعاون الصحي على إثر الزلزال المدمر الذي حصد عدداً من الأرواح، وتعضيد العمل الصحي العربي المشترك، الذي من شأنه الحفاظ على صحة المجتمعات العربية والإسهام في حماية الأرواح.