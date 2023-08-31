لتعزيز التواصل.. "الخريف" يلتقي عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في تركيا
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في مدينة إسطنبول التركية، عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، بحضور القنصل العام للمملكة عبدالمجيد بن حمد الدوسري، والملحق الثقافي السعودي في تركيا الدكتور فيصل بن عبدالرحمن أسرة.
وأكّد "الخريف" خلال حديثه مع الطلاب أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على تعزيز التواصل مع الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي، والمشتريات الحكومية؛ لتنمية المواهب الوطنية والمحافظة عليها.
وبيّن وزير الصناعة أن قيادة المملكة تولي أهمية كبيرة لتمكين المواطنين وتعزيز فرص التعليم، وتسهيل مساراتهم المهنية في المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وغيرهما من البرامج الوطنية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من المنافسة عالميًّا في جميع المجالات.
وأكد أن رحلة الابتعاث تمثل إحدى الجسور الثقافية المهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب.