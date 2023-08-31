لتعزيز التواصل.. "الخريف" يلتقي عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في تركيا

وأكّد "الخريف" خلال حديثه مع الطلاب أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على تعزيز التواصل مع الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي، والمشتريات الحكومية؛ لتنمية المواهب الوطنية والمحافظة عليها.