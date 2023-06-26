البعثة الجزائرية تشيد بالخدمات الصحية في المشاعر المقدّسة

عبّرت البعثة الجزائرية الطبية عن شكرها وامتنانها لحكومة المملكة نظير ما تقدّمه من رعايةٍ واهتمامٍ لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444.
وقال منسق البعثة عبدالفتاح شبيرة: نشكر حكومة المملكة ممثلة بوزارة الصحة نظير ما تبذله من مجهودات متميزة على صعيد الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة.
من جهته، أكّد مسؤول البعثة الطبية الجزائرية الدكتور دحمان محمود؛ أن ما قُدّم للبعثة من تسهيلات ورعاية واهتمام من حكومة المملكة دليلٌ على عنايتها بضيوف الرحمن، مشيداً بالتجهيزات الصحية في المنشآت الصحية وفي النقاط والفرق الميدانية.