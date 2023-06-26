البعثة الجزائرية تشيد بالخدمات الصحية في المشاعر المقدّسة

من جهته، أكّد مسؤول البعثة الطبية الجزائرية الدكتور دحمان محمود؛ أن ما قُدّم للبعثة من تسهيلات ورعاية واهتمام من حكومة المملكة دليلٌ على عنايتها بضيوف الرحمن، مشيداً بالتجهيزات الصحية في المنشآت الصحية وفي النقاط والفرق الميدانية.