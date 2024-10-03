"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والباحة وعسير وجازان وحائل والجوف.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على الشفا وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ، وأمطارًا خفيفة على جازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع ، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا والنعيرية، ورياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي ، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وحائل وسميراء وغزلانة وموقق ، وتستمر حتى الساعة الـ12 من ظهر الجمعة.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 12 من ظهر الجمعة.