"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على الشفا وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.