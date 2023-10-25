ترافقها أنشطة وأركان الأسر المنتجة والحرفيون.. "حسام بن سعود" يدشن قافلة نماء الباحة

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق بن محمد الشايق ومديري الجهات الحكومية المشاركة في القافلة، حيث استمع إلى شرح عن المبادرة التي تهدف إلى الوصول إلى المستفيد أينما كان وتقديم خدمة أفضل خاصة للمستفيدين المستحقين وغير القادرين على الاستفادة من الخدمات وإطلاع العملاء بالخدمات والتسهيلات المستحدثة على أنظمة الوزارات وكذلك المساهمة في تحقيق سائر مستهدفات استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.