ترافقها أنشطة وأركان الأسر المنتجة والحرفيون.. "حسام بن سعود" يدشن قافلة نماء الباحة

دشن أمير منطقة الباحة؛ الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مبادرة "قافلة نماء الباحة" والتي تهدف إلى وصول الخدمات إلى المستفيدين حرصًا على تنفيذ توجيهات أمير المنطقة لتسهيل تقديم الخدمة إلى المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق بن محمد الشايق ومديري الجهات الحكومية المشاركة في القافلة، حيث استمع إلى شرح عن المبادرة التي تهدف إلى الوصول إلى المستفيد أينما كان وتقديم خدمة أفضل خاصة للمستفيدين المستحقين وغير القادرين على الاستفادة من الخدمات وإطلاع العملاء بالخدمات والتسهيلات المستحدثة على أنظمة الوزارات وكذلك المساهمة في تحقيق سائر مستهدفات استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يُذكر أن القافلة تقدم خدمات التنمية الاجتماعية والضمان والتأهيل والحماية الأسرية والصحة وخدمات مكتب العمل والضمان الاجتماعي والتعريف بجميع الخدمات للمستفيدين في مدينة الباحة وجميع المحافظات، حيث سترافق القافلة أنشطة وأركان الأسر المنتجة والحرفيون.
كما تستهدف المستفيدين في مدينة الباحة وجميع المحافظات بالمنطقة خصوصًا المستحقين وغير القادرين على الاستفادة من الخدمات والمساهمة في تحقيق سائر مستهدفات استراتيجية الوزارة والمحققة لرؤية السعودية 2030 حيث من المتوقع أن تقدم القافلة خدماتها لأكثر من 10.000 مستفيد من مواطنين ومقيمين بمشاركة أمانة الباحة والشؤون الصحية والأحوال المدنية وبنك التنمية الاجتماعية وكلية الباحة الأهلية ومركز مهارات الحياة للرعاية النهارية وجمعية البر الخيرية بالمخواة والجمعية النسائية للتنمية الأسرية ومركز جنى وجمعية الأسر المنتجة بمحافظة المخواة وجمعية البر الخيرية ببلجرشي.