أكثر من 44 ألف عملية فحص في المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال العشرة أيام الأولى من رمضان

وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلات مزودة بدورات مياه غير صالحة للاستخدام، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المحددة من الجهات ذات العلاقة، فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل.