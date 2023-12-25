إطلاق "خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية لأول سنتين للعمالة الجديدة عبر "مساند"

حفظًا لحقوق أطراف العلاقة العمالية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية"، للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة "مساند"؛ حيث أشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضيّ سنتين اختيارًا لصاحب العمل. علمًا بأن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء "مساند"؛ حيث سَبَق أن أطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل، وقد لاقت الخدمة تفاعلًا وأصداء إيجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.