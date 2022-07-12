"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.