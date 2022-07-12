"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأربعاء.
كذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.