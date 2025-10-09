"آل جفشر": جامعة جازان تواصل الصعود عالميًا في تصنيف "التايمز 2026" بفضل قيادة واعية ورؤية علمية راسخة

نوّه المشرف العام على الإدارة العامة للاتصال والإعلام بجامعة جازان الدكتور سالم بن محمد آل جفشر بالإنجاز الذي حققته الجامعة بعد إعلان نتائج تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026، والذي شهد تقدمها أكثر من 200 مرتبة لتصبح ضمن الفئة (601–800) عالميًا، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس مسيرة التميز التي تنتهجها الجامعة بقيادة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين.
وأوضح "آل جفشر" أن هذا المنجز يجسد ثمرة قيادة واعية وملهمة استطاعت أن توجّه جهود الجامعة نحو التميز المؤسسي، وتعيد صياغة أولوياتها التعليمية والبحثية وفق رؤية علمية واضحة جعلت من الجودة والإبداع والابتكار ركائز أساسية لمسيرتها الأكاديمية.
وأضاف أن الجامعة أولت البحث العلمي اهتمامًا استثنائيًا باعتباره أحد أهم مقومات التقدم، إذ شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم ونوعية الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية المصنفة، إلى جانب تسجيل عدد من براءات الاختراع والمشروعات البحثية التي تخدم أولويات المملكة في الطب والطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والبيئة المستدامة. كما عززت الجامعة شراكاتها الدولية مع مؤسسات بحثية مرموقة، ما أسهم في رفع مستوى النشر العلمي المشترك وزيادة الحضور الأكاديمي عالميًا.
وأشار إلى أن جامعة جازان تميزت في مؤشرات تصنيف "التايمز" العالمية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسة، حيث حققت تطورًا ملحوظًا في محور التعليم بنسبة (30%) من خلال تحسين بيئة التعلم وتطوير المناهج ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وفي محور البحث العلمي بنسبة (30%) عبر زيادة جودة الأبحاث وسمعتها الدولية، كما تقدمت في محور الاستشهادات (30%)، والانفتاح الدولي (7.5%)، والدخل من الصناعة ونقل المعرفة والابتكار (2.5%).
وأكد "آل جفشر" أن هذا الإنجاز الكبير ناتج عن عمل مؤسسي متكامل يقوده رئيس الجامعة بمشاركة القيادات الأكاديمية والعمداء ومديري مراكز البحوث وأعضاء هيئة التدريس، الذين حولوا رؤية الجامعة إلى إنجازات واقعية أسهمت في تعزيز حضورها ضمن أبرز التصنيفات العالمية.
واختتم قائلًا: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة قيادة حكيمة وفريق يؤمن برسالة الجامعة وقيمها، يعمل بروح الانتماء والمسؤولية لتحقيق غاياتها الكبرى. وتؤكد جامعة جازان بهذا المنجز أن العلم والرؤية والعمل الجماعي هي مفاتيح المجد الأكاديمي، وأن طريقها نحو الريادة العالمية ماضٍ بخطى واثقة تصنع المستقبل بعقول أبنائها وقيادتها الرشيدة".