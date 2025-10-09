"آل جفشر": جامعة جازان تواصل الصعود عالميًا في تصنيف "التايمز 2026" بفضل قيادة واعية ورؤية علمية راسخة

وأضاف أن الجامعة أولت البحث العلمي اهتمامًا استثنائيًا باعتباره أحد أهم مقومات التقدم، إذ شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم ونوعية الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية المصنفة، إلى جانب تسجيل عدد من براءات الاختراع والمشروعات البحثية التي تخدم أولويات المملكة في الطب والطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والبيئة المستدامة. كما عززت الجامعة شراكاتها الدولية مع مؤسسات بحثية مرموقة، ما أسهم في رفع مستوى النشر العلمي المشترك وزيادة الحضور الأكاديمي عالميًا.