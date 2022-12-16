إيقاف خط إنتاج مصنع غذائي بنجران لرصد تلوث في المواد الخام

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لرصد تلوث في منتجات المواد الخام الداخلة في عملية التصنيع بمصنع غذائي في نجران، وظهور أعفان وحشرات وآثار الفساد عليها، إضافة إلى عددٍ من المخالفات الفنية الأخرى.