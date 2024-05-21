السعودية تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

وقال: استضافة المملكة لمقر المنظمة الإقليمية (لمراقبة السلامة) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يندرج في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي انبثقت منها الإستراتيجية الوطنية السعودية للطيران كدعم غير محدود يحظى به قطاع الطيران المدني السعودي من قبل الحكومة الرشيدة لتكون المملكة رائدة في مجال الطيران المدني ومحفزة للمبادرات التي تقدمها على الصعيد الإقليمي والدولي للإسهام في دعم وتطوير (سلامة الطيران)، وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال صناعة الطيران المدني وتبادل الخبرات بين المختصين، كما أن من أهداف الإستراتيجية الوطنية دعم الجهود المؤدية إلى النهوض بقطاع الطيران المدني كافة ورفع درجة الكفاءة ودعم السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.