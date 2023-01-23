مستشارة أسرية: الوظيفة لا تغني عن الزوج ودفء الأسرة.. وهذه نصيحتي للزوجات

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن الوظيفة شيء جميل، وتساعد الزوجة في تلبية احتياجاتها، وترفيه نفسها، ولكن لا تغني عن الزوج والأسرة. وبيّنت أنها -للأسف-وجدت حالات كثيرة، بمجرد أن تحصل الزوجة على وظيفة، قد لا يتجاوز راتبها ثلاثة آلاف، مع أول مشكلة مع الزوج تبدأ بإجراءات الخلع أو فسخ النكاح!