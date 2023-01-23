مستشارة أسرية: الوظيفة لا تغني عن الزوج ودفء الأسرة.. وهذه نصيحتي للزوجات

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن الوظيفة شيء جميل، وتساعد الزوجة في تلبية احتياجاتها، وترفيه نفسها، ولكن لا تغني عن الزوج والأسرة. وبيّنت أنها -للأسف-وجدت حالات كثيرة، بمجرد أن تحصل الزوجة على وظيفة، قد لا يتجاوز راتبها ثلاثة آلاف، مع أول مشكلة مع الزوج تبدأ بإجراءات الخلع أو فسخ النكاح!
وقالت المستشارة السعد إن هذا لا يمنع أنه يوجد أزواجٌ سيئون، ولكن الأطفال يستحقون التضحية لو كانت مشاكل الزوج صغيرة، ولا تستحق هدم المنزل وتشتيت الأبناء، وكأن الوظيفة هي المنقذ الذي سيفي بكل احتياجات الأسرة من رعاية واهتمام الأب، وغير ذلك من الأدوار التي يقوم بها الأب.
وتابعت: أنصح الزوجة بأن الوظيفة نعم سند لك، ولكن إن كانت تؤثر على منزلك فأولادك ومنزلك أولى وأهم؛ لذا يجب التوازن بين الوظيفة والاهتمام بها والمنزل والزوج والأولاد. وإن كانت هناك كفة من المهم أن ترجح فالمفترض أن تكون كفة الأسرة.