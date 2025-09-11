محافظ الدرعية: مضامين الخطاب الملكي تُحفّز على البناء والتطوير وتحقيق الطموحات

نوّه الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية, بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الخطاب يأتي تجسيدًا لرؤية المملكة الطموحة وتوجهاتها التنموية والاقتصادية، وترسيخًا لنهجها المباركة منذ تأسيسها على الشريعة الإسلامية والعدل والشورى.