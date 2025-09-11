محافظ الدرعية: مضامين الخطاب الملكي تُحفّز على البناء والتطوير وتحقيق الطموحات

نوّه الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية, بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الخطاب يأتي تجسيدًا لرؤية المملكة الطموحة وتوجهاتها التنموية والاقتصادية، وترسيخًا لنهجها المباركة منذ تأسيسها على الشريعة الإسلامية والعدل والشورى.
وأكد سموه أن ما تضمنه الخطاب من مرتكزات تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره، وتعزز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن خدمة الحرمين الشريفين ستظل شرفًا ومسؤوليةً كبرى توليها القيادة الرشيدة جلَّ اهتمامها.
وأشار سمو محافظ الدرعية إلى أن الخطاب الملكي يرسم ملامح مرحلة جديدة من البناء والتطوير، تُحفّز الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة في مختلف المجالات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والرخاء.