"التستر التجاري": تجديد رخص المزاولة وتحديث العناوين من معايير الامتثال بقواعد السوق

وأضاف البرنامج، أن المعايير العشرة لالتزام المنشآت بقواعد السوق تشمل وجود سجل تجاري سارٍ ومحدث بكافة البيانات، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية، وتجديد رخص مزاولة النشاط، وعناوين المنشأة المرتبطة بها، وتسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً وعدم تشغيل العمالة غير النظامية وتوثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة وعدم منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق تلك العمليات، وأخيراً الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.