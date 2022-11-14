ابتكارات "دهانات الجزيرة" وإبداعاتها تُلهم الحضور في ثلاث مناطق جنوب المملكة

تواصل شركة "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة سيمنار All in One، الذي حط رحاله في جنوب المملكة، متنقلاً في ثلاث مناطق شملت جازان، وعسير، والباحة https://ajp.sa/All-in-one ويعرّف الحضور من استشاريين ومهندسين ومطورين عقاريين ومقاولين على تاريخ الشركة وإنجازاتها وابتكاراتها.
All in One عبارة اتخذتها "دهانات الجزيرة" لتوضّح بشكل كامل وشامل فلسفتها الخاصة بعملها في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، والتعبير عن هذه الفلسفة بإسهاب عبر إبراز تكاملية منتجات "دهانات الجزيرة" وسهولة وصول العميل لكل ما يحتاج إليه لإتمام تشييد أي بناء أو منشأة لديه، فيما خصص آخر السيمنار لتسليط الضوء على الدهان الفريد من نوعه "الجزيرة رست إفكت"، آخر منتج أدرجته الشركة في السوق، مبينة كيفية الاستفادة من تطبيقاته المختلفة، وصولاً إلى تحفة فنية آسرة للأنظار.
أُقيم سيمنار منطقة جازان يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022م في فندق جراند ميلينيوم بمدينة جازان، تلاه تنظيم سيمنار منطقة عسير يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 م في فندق قصر أبها، ليتبعه أخيراً إقامة سيمنار منطقة الباحة يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 م في فندق المنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.