غدًا.. لقاء توجيهي بـ"رئاسة الحرمين" لمناقشة تطوير برنامج إجابة السائلين للحجاج والمعتمرين

تعقد الرئاسة العامة للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي مساء غد الأربعاء، لقاءً توجيهيًّا بمكتب الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالمسجد الحرام؛ لمناقشة تطوير برنامج إجابة السائلين من الحجاج والمعتمرين، ووضع الأطر والتيسير عليهم؛ بحضور نخبة من العلماء والمفتين ومنسوبي إدارة إجابة السائلين بالمسجد.
ويُعَد هذا اللقاء منبثقًا من مخرجات النسخة الأولى لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما، ومراعاة نوازل المسائل المعاصرة في الحج والعمرة والزيارة؛ بما يحقق بيان الحكم الشرعي القائم على الدليل من الكتاب والسنة، والتسهيل على الحاج والمعتمر والزائر.
جدير بالذكر أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تستعد لإقامة النسخة الثانية لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، في التيسير على قاصديهما؛ برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأول مرة في رحاب المسجد النبوي.
وتحرص رئاسة الحرمين على إظهار الحدث بالشكل المميز الذي يليق بشرف المكان، وشرف حصولها على الرعاية السامية؛ فضلًا عن أهمية الندوة المتعلقة بالفتوى وبفقهها عنوانًا ومضمونًا، ومواكبة النوازل والمستجدات الفقهية.