غدًا.. لقاء توجيهي بـ"رئاسة الحرمين" لمناقشة تطوير برنامج إجابة السائلين للحجاج والمعتمرين

ويُعَد هذا اللقاء منبثقًا من مخرجات النسخة الأولى لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما، ومراعاة نوازل المسائل المعاصرة في الحج والعمرة والزيارة؛ بما يحقق بيان الحكم الشرعي القائم على الدليل من الكتاب والسنة، والتسهيل على الحاج والمعتمر والزائر.