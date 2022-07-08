"الشلهوب": جارٍ نقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بقطار المشاعر والنقل الترددي للمشاة

وأشار إلى أن ‏اللجان الموسمية الإدارية في مداخل العاصمة المقدسة بالمديرية العامة للجوازات أصدرت 23 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج؛ لنقلهم أشخاصًا غير مصرَّح لهم بالحج حتى تاريخ 9/ 12. وسيتم الاستمرار بتصعيد الحجاج حسب المواعيد والمسارات المحددة لهم؛ ليتمكنوا من رمي الجمرات، ثم الانتقال إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، ثم العودة إلى منى.