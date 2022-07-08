"الشلهوب": جارٍ نقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بقطار المشاعر والنقل الترددي للمشاة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، إن اكتمال تصعيد الحجاج من الميناء إلى مشعر عرفات تم في تمام الـ8:15 -ولله الحمد-، وأداء صلاتَي الظهر والعصر بمسجد نمرة جمعًا وقصرًا بكل أمن وطمأنينة -ولله الحمد-.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحج هذا العام.
وأضاف "الشلهوب": يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة؛ إذ يتم نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعرَي مزدلفة ومنى في هذه اللحظات. ويقوم رجال الأمن بتنظيم حركة المشاة والمركبات إلى مزدلفة ومنى، وهم يتولون أيضًا مسألة تنظيم حركة السير للحجاج الماشين على الأقدام، وتنظيم حركة الحشود على محطات القطر بمشعرَي مزدلفة ومنى.
ويستعد رجال الأمن في الحرم المكي الشريف لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة، والحفاظ على سلامتهم، وأدائهم نسكهم، وعودتهم إلى منى مرة أخرى ومقار سكنهم، وتنظيم وإدارة الحشود من رمي جمرة العقبة طواف الإفاضة والتنقل وصولاً إلى مساكنهم.
وأشار إلى أن اللجان الموسمية الإدارية في مداخل العاصمة المقدسة بالمديرية العامة للجوازات أصدرت 23 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج؛ لنقلهم أشخاصًا غير مصرَّح لهم بالحج حتى تاريخ 9/ 12. وسيتم الاستمرار بتصعيد الحجاج حسب المواعيد والمسارات المحددة لهم؛ ليتمكنوا من رمي الجمرات، ثم الانتقال إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، ثم العودة إلى منى.
وأكد أن العمل مستمر، وضبطيات المخالفين مستمرة، ويقوم بها رجال الأمن حتى انتهاء موسم الحج -بإذن الله-.