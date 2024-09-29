"أمير القصيم" يستقبل "البنيان" لبحث أهم الموضوعات والمشاريع في قطاع التعليم بالمنطقة

وشدد أمير القصيم على أهمية إيجاد بيئة تعليمية محفزة مشجعة للطلاب والطالبات، وتحسين وتجويد المنتج التعليمي، ورفع مستوى الطموح، والمضي قدمًا في تحقيق تقدم في التصنيفات العالمية المتميزة، والعمل المستمر من أجل الحصول على معايير واضحة ومستدامة في الاختبارات الدولية والوطنية، وإبراز دور المعلم في العملية التعليمية وتكريمه حيال تميزه، بالإضافة إلى الاستفادة من المتخصصين في عدة مجالات في المنطقة وتبادل الخبرات والكوادر بين إدارات التعليم.