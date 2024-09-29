"أمير القصيم" يستقبل "البنيان" لبحث أهم الموضوعات والمشاريع في قطاع التعليم بالمنطقة

ناقش الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، خلال استقباله مؤخرًا وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، وبحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة بالمنطقة.
وفي التفاصيل، رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الإمارة، اجتماعًا بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من مسؤولي التعليم بالوزارة والمنطقة؛ لمناقشة سبل تطوير منظومة التعليم والتدريب بالمنطقة.
وبحث أمير القصيم مع وزير التعليم الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم في المنطقة؛ لافتًا إلى أن مثل هذه الاجتماعات تأتي لتذليل جميع الصعاب والوصول إلى تحقيق الأهداف، وتوفير الحلول للتميز على مستوى إدارات التعليم بالمنطقة وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوّه أمير القصيم، باهتمام وحرص وعناية القيادة الرشيدة بالتعليم في مختلف مجالاته، وبجهود وزارة التعليم التي أسهمت في رفع المستوى التعليمي سواءً للطلاب أو الهيئة التعليمية والإدارية، والوصول لأفضل المخرجات العلمية التي يعود نفعها على الوطن بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص.
واطلع أمير القصيم خلال الاجتماع على عرض مرئي قدّم فيه لمحة عن نطاق وأرقام التعليم والتدريب بالمنطقة؛ حيث بلغ عدد الطلاب أكثر من 460 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات والمدربين والمدربات وأعضاء هيئة التدريس أكثر من 34 ألفًا، وأكثر من 2000 مدرسة وكلية وجامعة.
وناقش الاجتماع مستجدات الأعمال والتوجهات والتحولات في الأولويات الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب بالمنطقة، والأهداف والطموح المأمولة في ذلك الجانب وتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، التي هي أكثر من 56 مبادرة.
وشدد أمير القصيم على أهمية إيجاد بيئة تعليمية محفزة مشجعة للطلاب والطالبات، وتحسين وتجويد المنتج التعليمي، ورفع مستوى الطموح، والمضي قدمًا في تحقيق تقدم في التصنيفات العالمية المتميزة، والعمل المستمر من أجل الحصول على معايير واضحة ومستدامة في الاختبارات الدولية والوطنية، وإبراز دور المعلم في العملية التعليمية وتكريمه حيال تميزه، بالإضافة إلى الاستفادة من المتخصصين في عدة مجالات في المنطقة وتبادل الخبرات والكوادر بين إدارات التعليم.
وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام التي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة أيدها الله.
وأكد أمير القصيم أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتعليم بصفته ركيزة مهمة للتنمية الشاملة والمستدامة.
من جهته عبّر البنيان عن امتنانه وشكره لاهتمام وحرص أمير القصيم على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال الوزارة في المنطقة.