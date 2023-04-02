أُسّس بين عامَي 73هـ و75هـ.. تعرَّف على مسجد "المسقي" بعسير

ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قِبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكّد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.