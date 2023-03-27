سل صيامك.. لماذا طلب الخليفة أبوبكر من أحد المسلمين أن يضربه؟ وما قصة فيروز الديلمي مع فتى قريش؟

وفي هذا الحديثِ من كتاب "صحيح سنن ابن ماجه"، لمؤلفه ابن ماجه؛ محمد بن يزيد الربعي القزويني، وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، يقولُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضِيَ اللهُ عنه: "جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتقاضاه دَينًا كان عليه"، أي: على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "فاشتَدَّ الأعرابيُّ عليه"، أي: أكثَرَ الأعرابيُّ في طلَبِه لدَينِه على رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "حتَّى قال له: أُحَرِّجُ عليك إلَّا قَضَيتَني"، أي: أُوقِعُك في الحرَجِ والضِّيقِ أن تقَضيني دَيني، "فانْتهَرَ (زجر) أصحابُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأعرابيَّ لفعْلِه وشِدَّتِه على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "وقالوا: وَيْحَك"، وذلك لتعدِّيه على رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "تدري مَن تُكلِّمُ"؟ فقال الأعرابيُّ: "إنِّي أطلُبُ حقِّي"، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأصحابِه: "هَلَّا مع صاحبِ الحقِّ كنتُم"، أي: كان اللَّائقُ بكم أنْ تكونوا مع صاحبِ الحقِّ، وهو الأعرابيُّ، وذلك مِن حُسنِ خُلقِه وتَوجيهِه، وأنَّ المرءَ لا يستنصِرُ لأخيه في باطلٍ.