خبير قانوني يوضّح عقوبة المتحرش في مقطع الفيديو المتداول

وأضاف الزهراني لـ"سبق": "وعرّف نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (96/م) وتاريخ 16/ 9/ 1439هـ في مادته الأولى، بأن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".