السعودية: لا لفرض الواقع بالقوة في حضرموت.. ونعم لحل عادل للقضية الجنوبية

في موقف حازم يعكس التزام المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها في الملف اليمني، جدّدت الرياض رفضها لأي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة في محافظة حضرموت، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار الجنوب وتجنّب الزج بالمحافظة في صراعات داخلية.
وأعربت المملكة عن قلقها من تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، محذّرة من تبعات السيطرة بالقوة على مواقع استراتيجية، معتبرة أن هذه الخطوات تعزز مناخ التوتر وتُربك المسار السياسي الساعي إلى تسوية شاملة.
وأكدت الرياض ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك تسليم المواقع العسكرية إلى قوات "درع الوطن"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أساسية لضمان الأمن المحلي ومنع تكرار الحوادث.
في المقابل، شددت المملكة على أن القضية الجنوبية تمثل بُعدًا سياسيًا مهمًا لا يمكن تجاوزه، لكنها ليست حكرًا على طرف دون آخر. وأكدت أن القضية لا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي أو المجلس الانتقالي الجنوبي فقط، بل يجب أن تُطرح بصيغة جامعة تمثل مختلف مكونات الجنوب وتوجهاته.
ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه يعكس توجهًا سعوديًا متوازنًا، يقوم على دعم تطلعات الجنوبيين ضمن إطار يضمن التوافق الوطني، ويرفض الانفراد بالتمثيل أو القفز على المسارات السياسية المتفق عليها.
وتؤكد الرياض في رسالتها أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل بالحوار والتفاهم، بما يضمن عدالة الشراكة الأمنية والسياسية، ويحفظ وحدة اليمن واحترام تنوع مكوناته.