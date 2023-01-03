أمانة العاصمة المقدّسة تواصل إزالة تجمعات الأمطار

وخصّصت الأمانة أكثر من 2500 مُعدّة مختلفة، وتدار بوساطة عدد كبير من الفرق الميدانية المكوّنة من الكوادر البشرية والعمالة المدربة وتوزيعهم على مختلف المواقع، خاصة التي يُتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار للقيام بأعمال الإزالة والتنظيف وشفط المياه أولاً بأول.