أمانة العاصمة المقدّسة تواصل إزالة تجمعات الأمطار

تواصل فرق أمانة العاصمة المقدّسة أعمالها في جميع الشوارع والميادين العامة، التي تشهد هذه الأيام هطول الأمطار، والعمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار والسيول، والعمل على ضمان انسيابية الحركة وتلافي مسبّبات الأمطار.
وخصّصت الأمانة أكثر من 2500 مُعدّة مختلفة، وتدار بوساطة عدد كبير من الفرق الميدانية المكوّنة من الكوادر البشرية والعمالة المدربة وتوزيعهم على مختلف المواقع، خاصة التي يُتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار للقيام بأعمال الإزالة والتنظيف وشفط المياه أولاً بأول.
ولاتزال فرق الأمانة منتشرة في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقع هطولها خلال الأيام المقبلة.