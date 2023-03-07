"تجمع الرياض الصحي الثالث": "الطبيب الزائر" خدم 1139 مراجعًا بعفيف ونخطط للتوسع

وأضاف أن البرنامج ساهم أيضًا في تقليص نِسَب الإحالات الطبية الروتينية، وخفض قائمة الانتظار للعمليات الجراحية الروتينية لتخصص الجراحة العامة؛ مؤكدًا أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في تخصصات طبية أخرى، بالإضافة إلى التوسع في خدمات مجمع عيادات طب الأسنان، ليشمل عيادة جراحة الوجه والفكين، وعيادة أسنان (أطفال)، والتوسع في خدمات المجمع، ليكون متخصصًا في خدمات طب الأسنان بالمحافظة.