"تجمع الرياض الصحي الثالث": "الطبيب الزائر" خدم 1139 مراجعًا بعفيف ونخطط للتوسع

كشف تجمع الرياض الصحي الثالث، أن برنامج (الطبيب الزائر) بمستشفى عفيف العام، أسهم من خلال العيادات التخصصية في تقديم الخدمات الاستشارية، والتشخيصية، والعلاجية لـ(1139) مراجعًا في العام 2022م، منها (196) حالة تم إجراء عمليات جراحية لها مختلفة بتخصص العظام والجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة.
وأوضح التجمع، أنه تم خلال تلك الفترة دعم المستشفى في تخصصات (قلب الأطفال، والجراحة العامة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العظام والإصابات الرياضية، أمراض الباطنية)، واستفاد منه (1139) مريضًا، منهم (196) حالة تم إجراء عمليات جراحية لهم في تخصصات العظام والجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة،
وأضاف أن البرنامج ساهم أيضًا في تقليص نِسَب الإحالات الطبية الروتينية، وخفض قائمة الانتظار للعمليات الجراحية الروتينية لتخصص الجراحة العامة؛ مؤكدًا أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في تخصصات طبية أخرى، بالإضافة إلى التوسع في خدمات مجمع عيادات طب الأسنان، ليشمل عيادة جراحة الوجه والفكين، وعيادة أسنان (أطفال)، والتوسع في خدمات المجمع، ليكون متخصصًا في خدمات طب الأسنان بالمحافظة.