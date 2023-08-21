جازان.. إنهاء معاناة ثلاثيني من تدلٍّ شديد بالمستقيم دون شق جراحي

وروى التفاصيل مدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، الاختصاصي محمد بن عبدالرحمن مجربي، قائلاً إن المريض حضر للمستشفى، وكان يعاني من تدلٍّ في المستقيم، وصعوبة في التبرز، تسببت له بوهن عام واضطرابات مزمنة في عملية الإخراج.