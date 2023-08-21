جازان.. إنهاء معاناة ثلاثيني من تدلٍّ شديد بالمستقيم دون شق جراحي

أنهى فريق الجراحة العامة وفريق التخدير بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان معاناة مريض ثلاثيني، استمرت معه عشرة أعوام.
وروى التفاصيل مدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، الاختصاصي محمد بن عبدالرحمن مجربي، قائلاً إن المريض حضر للمستشفى، وكان يعاني من تدلٍّ في المستقيم، وصعوبة في التبرز، تسببت له بوهن عام واضطرابات مزمنة في عملية الإخراج.
وأضاف بأن فريق الجراحة العامة الطبي أجرى الفحوصات الطبية الإشعاعية والمخبرية اللازمة، وتبيَّن وجود تدلٍّ في المستقيم، وضعف شديد في عضلة منطقة الشرج.
وبيَّن أن الفريق الطبي المكوَّن من استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد سليم، واستشاري التخدير الدكتور ماجد مدخلي، قرر إجراء عملية جراحية لإزالة الجزء الهابط من المستقيم، وعمل تثبيت داخلي للمستقيم، وإعادة ترميم فتحة الشرج دون الحاجة لشق جراحي. وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح؛ وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وأوضح الاختصاصي محمد مجربي أن هذه العملية إحدى العمليات النوعية التي تُجرى لأول مرة في المنطقة؛ إذ كانت تُجرى في السابق بالمراكز الجراحية المتخصصة.