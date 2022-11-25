محافظ الأحساء يشهد إعادة تسيير رحلات مباشرة من مطار الأحساء الدولي إلى دبي على متن طيران "فلاي دبي"

شهد الأمير سعود بن طلال بن بدر؛ محافظ الأحساء، أمس الخميس، إعادة تسيير رحلات مباشرة من مطار الأحساء الدولي إلى دبي، على متن طيران "فلاي دبي".
وتفقّد سموّه جاهزية العمل في إنهاء اجراءات المسافر، وتقديم الخدمات كافة له، والتقى سموّه المسافرين القادمين من دبي على أول رحلةٍ بعد إعادة تسيير رحلات مطار الأحساء و"فلاي دبي"، حيث ستُسهم الرحلات الاقتصادية الجديدة بدورها في زيادة حركة السفر من مطار الأحساء الدولي، وستكون الرحلات الجديدة بين الهفوف ودبي بواقع رحلتيْن أسبوعياً في الاتجاهيْن.
من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني؛ التهنئة لشركة فلاي دبي، بمناسبة إعادة تسيير أولى الرحلات الدولية من مطار الأحساء الدولي، معلناً بدء تنفيذ الخطة التوسعية لمطار الأحساء الدولي، إضافة إلى أن هذا الاتفاق مع "فلاي دبي" يأتي استجابةً للطلب المتزايد من أهالي المحافظة على الرحلات الاقتصادية دولياً، إضافةً إلى أن دبي هي إحدى الوجهات الأكثر حركةً ونشاطاً على المستويين العربي والعالمي، كما سنشهد قريباً نمواً ملحوظاً في مطار الأحساء الدولي من الناحيتين التشغيلية والاستثمارية.
وقدّم الحسني؛ شكره لسمو محافظ الأحساء على متابعته الدائمة، وحرص سموّه المستمر على عمل مطار الأحساء، حيث إن شركة مطارات الدمام تسخّر كل طاقاتها وإمكاناتها لرفع معايير تجربة المسافر في جميع مطاراتها.