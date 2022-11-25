محافظ الأحساء يشهد إعادة تسيير رحلات مباشرة من مطار الأحساء الدولي إلى دبي على متن طيران "فلاي دبي"

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني؛ التهنئة لشركة فلاي دبي، بمناسبة إعادة تسيير أولى الرحلات الدولية من مطار الأحساء الدولي، معلناً بدء تنفيذ الخطة التوسعية لمطار الأحساء الدولي، إضافة إلى أن هذا الاتفاق مع "فلاي دبي" يأتي استجابةً للطلب المتزايد من أهالي المحافظة على الرحلات الاقتصادية دولياً، إضافةً إلى أن دبي هي إحدى الوجهات الأكثر حركةً ونشاطاً على المستويين العربي والعالمي، كما سنشهد قريباً نمواً ملحوظاً في مطار الأحساء الدولي من الناحيتين التشغيلية والاستثمارية.