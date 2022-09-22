"مبيدات الأرز الهندي الضارة".. إخطار سعودي لمنعها ونيودلهي تتعهد

ووفقًا لتقارير هندية؛ فإن المملكة والاتحاد الأوروبي يتخذون إجراءات صارمة في فحص المواد الغذائية المستوردة، وقد لوحظ وجود بعض الفطريات الضارة في الأرز البسمتي، وقد سَبَق أن تم رفض عدد من الشحنات في تلك الدول، بعد أن أثبتت الاختبارات وجود بقايا من المبيدات الحشرية الضارة.