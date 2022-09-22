"مبيدات الأرز الهندي الضارة".. إخطار سعودي لمنعها ونيودلهي تتعهد

أخطرت السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، الجهات المصدّرة للأرز البسمتي من الهند، بضرورة الحد من استخدام المبيدات الحشرية التي قد تكون ضارة على صحة المستهلكين.
ووفقًا لتقارير هندية؛ فإن المملكة والاتحاد الأوروبي يتخذون إجراءات صارمة في فحص المواد الغذائية المستوردة، وقد لوحظ وجود بعض الفطريات الضارة في الأرز البسمتي، وقد سَبَق أن تم رفض عدد من الشحنات في تلك الدول، بعد أن أثبتت الاختبارات وجود بقايا من المبيدات الحشرية الضارة.
وقال رئيس اتحاد عموم الهند لمصدّري الأرز "فيجاي سيتيا": إن مشكلة الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية تتحملها بعض الولايات في الهند وخاصة ولاية البنجاب التي تشكّل ٥٠% من صادرات الأرز إلى السعودية.
وأكد أن إدارته تعمل على فحص العينات من حقول المزارعين؛ مشيرًا إلى أنه منذ شهر يناير الماضي تم رفض ٣٠ حاوية على الأقل من دول النرويج والسويد وإنجلترا وفنلندا.
وتابع: "جمعية مصدّري الأرز البسمتي بدأت حملات التواصل مع المزارعين في مقاطعات البنجاب؛ لعدم استخدام أي مبيدات قد تشكّل خطرًا على الصحة وتضر بصادرات الأرز الهندية".