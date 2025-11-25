"التجارة" تٌشهر بـ"العجرفي منور عوض الرشيدي" و"علي عبدالشافي محمد اسكندر" لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات

وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا فرض غرامة مالية 20 ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص للمنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب من المدانين، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.