"درهم وقاية" تختتم النسخة الـ17 من برنامجها الصحي التطوعي بنجاح لافت في موسم الحج

وأعرب الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن فخره بجهود المتطوعين، مؤكدًا أن تفانيهم شكّل ركيزة أساسية في نجاح البرنامج الذي استمر لـ17 عامًا. وقال: "استطعنا هذا العام أن نخط سطرًا جديدًا في سجل إنجازاتنا، مستثمرين كافة الخبرات والقدرات لدعم ضيوف الرحمن".