"درهم وقاية" تختتم النسخة الـ17 من برنامجها الصحي التطوعي بنجاح لافت في موسم الحج

اختتم البرنامج الصحي التطوعي السابع عشر، الذي تنفّذه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، أعماله لموسم حج هذا العام 1446 هـ، تحت إشراف وزارتي الصحة والحج والعمرة، وبدعم من التجمع الصحي بمكة المكرمة.
وتمكن البرنامج من تقديم خدماته الصحية والإسعافية لأكثر من 15,518 حاجًا، عبر جهود 650 متطوعًا ومتطوعة موزعين على 110 فرق طبية ميدانية، امتدت أعمالهم طوال أيام المشاعر من الثامن حتى الثاني عشر من ذي الحجة، بإجمالي تجاوز 30,550 ساعة تطوعية.
وتنوعت الحالات التي باشرتها الفرق، إذ شكلت إصابات القدم 52% من إجمالي الحالات، تلتها حالات الإجهاد الحراري بنسبة 29%، بالإضافة إلى حالات متنوعة أخرى شملت الإجهاد العام والإنعاش القلبي الرئوي ونُقلت بعضها إلى مستشفيات المشاعر لتلقي العناية اللازمة.
وخضع المتطوعون لـ 20,454 ساعة تدريبية مكثفة قبل انطلاق البرنامج، حيث بلغت نسبة المتطوعين الذكور 54%، فيما ارتفعت نسبة المتطوعات إلى 46% هذا العام.
وأعرب الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن فخره بجهود المتطوعين، مؤكدًا أن تفانيهم شكّل ركيزة أساسية في نجاح البرنامج الذي استمر لـ17 عامًا. وقال: "استطعنا هذا العام أن نخط سطرًا جديدًا في سجل إنجازاتنا، مستثمرين كافة الخبرات والقدرات لدعم ضيوف الرحمن".
كما عبّر عن شكره العميق لحكومة المملكة على الدعم والتسهيلات التي مكّنت الفرق من أداء مهامها بكفاءة، مهنئًا القيادة بنجاح موسم الحج.
من جهته، أشار الدكتور عبدالعزيز بوقس، المدير التنفيذي للبرنامج، إلى أن العمل الميداني رغم تحدياته، نجح بفضل التدريب المسبق والتعاون بين الفرق. وأضاف أن الرعاية الصحية ليست علاجًا فحسب، بل تشمل الدعم النفسي والتوعوي للحجاج.
وانطلق البرنامج مطلع شهر ذي الحجة بهدف تقديم الرعاية الصحية الأولية والتوعية في الميدان، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، واستثمار طاقات الكوادر الصحية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح الدكتور ماجد بن أحمد معافا، عضو المجلس الاستشاري للبرنامج، أن 62% من المتطوعين هذا العام يشاركون لأول مرة، بعد اجتيازهم معايير دقيقة، منها امتلاك رخصة إنعاش قلبي رئوي سارية وخبرة عملية. وأكد أن الإقبال الكبير يعكس روح المبادرة المتزايدة في خدمة الحجاج، مختتمًا حديثه بتهنئة المتطوعين وقيادة المملكة على نجاح الموسم الاستثنائي.