كاتب سياسي لـ"سبق": أمن المملكة خط أحمر.. والعبث باليمن يهدد استقرار المنطقة

أكد الدكتور سعد الحامد، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس نادي الصفوة للعلاقات العامة والإعلام، أن الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، محذرًا من أن أي محاولات لخلق الفوضى في اليمن أو دعم مكونات خارجة عن إطار الدولة الشرعية تُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة والمنطقة.